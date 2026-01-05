Famiglia del bosco, il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine

Dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni de L'Aquila "indagine personologica e psico-diagnostica" per valutare se la coppia "presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale"
Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni de L'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia del bosco. Lo anticipa il quotidiano abruzzese Il Centro, aggiungendo che la consulente inizierà la sua "indagine personologica e psico-diagnostica" per valutare se la coppia "presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale".
I giudici hanno disposto la perizia dopo aver rigettato il ricorso dei legali della famiglia contro l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli e il conseguente allontanamento dei minori in una casa famiglia. Nella giornata di lunedì 5 gennaio, come disposto dallo stesso tribunale, è previsto il giuramento della psichiatra che, dunque, assumerà ufficialmente l'incarico. Una relazione è attesa sul tavolo dei giudici entro i prossimi quattro mesi.
