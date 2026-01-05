Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la vicenda di Palmoli (Chieti)

Famiglia del bosco, il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine

Dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni de L'Aquila "indagine personologica e psico-diagnostica" per valutare se la coppia "presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale"

05 Gen 2026 - 09:12
© Da video

© Da video

Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni de L'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia del bosco. Lo anticipa il quotidiano abruzzese Il Centro, aggiungendo che la consulente inizierà la sua "indagine personologica e psico-diagnostica" per valutare se la coppia "presenti caratteristiche psichiche idonee a incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale".

Perché la perizia sulla famiglia del bosco?

  I giudici hanno disposto la perizia dopo aver rigettato il ricorso dei legali della famiglia contro l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli e il conseguente allontanamento dei minori in una casa famiglia. Nella giornata di lunedì 5 gennaio, come disposto dallo stesso tribunale, è previsto il giuramento della psichiatra che, dunque, assumerà ufficialmente l'incarico. Una relazione è attesa sul tavolo dei giudici entro i prossimi quattro mesi.

Leggi anche

Il Tribunale per i Minori: i bambini restano nella casa famiglia | "Verificare lo stato psichico dei genitori"

Famiglia nel bosco: ecco perché la Corte d'Appello ha rigettato il ricorso

Ceccoli inizierà la sua "indagine personologica e psico-diagnostica" per valutare se la coppia "presenti caratteristiche psichiche idonee ad incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale", si legge nel provvedimento giudiziario. In pratica si stabilirà se i due sono in grado di esercitare il ruolo di genitori.

Ti potrebbe interessare

chieti

Sullo stesso tema