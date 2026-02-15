Famiglia nel bosco, presentata richiesta di revoca del provvedimento del Tribunale

I legali della 'famiglia nel bosco' hanno presentato la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale. L'istanza è stata corredata da una relazione tecnica prodotta dal neuropsichiatra e psicologo Tonino Cantelmi. "Abbiamo visionato un centinaio di file relativi a foto e video che riguardano i bambini - dichiara Cantelmi all'ANSA -. Tutta questa imponente documentazione è scioccante: i bambini soffrono e stanno male. Abbiamo allegato per il Tribunale 8 file di foto digitali e 2 video, più due disegni dei bambini. La documentazione, che comunque ci rendiamo disponibili a consegnare tutta se necessario, è inequivocabile: solo per il servizio sociale il dolore dei bimbi è invisibile".