Università telematica: "Una scelta solida e al passo con i tempi"

Personalmente ho scelto l’università telematica perché vivo in una zona distante e con collegamenti complessi rispetto ai poli universitari, soprattutto i più noti e blasonati (almeno di nome), motivo per cui, per frequentare in presenza avrei di fatto dovuto dedicare l’intera giornata solo agli spostamenti, oltre a dover affrontare costi notevoli come fuori sede (affitto, vitto, spostamenti, ecc). Tempi e costi che, anche volendo, non potevo investire a causa degli stretti vincoli lavorativi e familiari. Per questo, pur avendo appena vent’anni, con grande dispiacere avevo inizialmente accantonato l’idea di conseguire una laurea. Dopo la pandemia, grazie anche al suggerimento di amici nella mia stessa situazione, ho scoperto l’esistenza delle università telematiche e la possibilità di seguire l’intero percorso online, dalla didattica all’esame: per me è stata una vera svolta, perché mi ha permesso di conciliare lavoro e studio senza essere penalizzato dalle distanze.