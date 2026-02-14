Napoli, 13enne porta a scuola una "penna-taglierino"

Momenti di tensione a Secondigliano (Napoli), dove un alunno di 13 anni è stato sorpreso con un’arma artigianale nello zaino: una penna-taglierino. L'episodio è avvenuto tra i banchi dell'istituto Savio Alfieri. A dare l'allarme è stata la preside, che ha immediatamente allertato i carabinieri e convocato un consiglio straordinario. Mentre la scuola avvia il procedimento disciplinare, i militari hanno sequestrato l'oggetto e segnalato i genitori all'autorità giudiziaria e alla Procura per i minorenni.