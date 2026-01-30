Dopo l'ok del Comitato per l'ordine e la sicurezza

La Spezia, metal detector davanti alla scuola dello studente ucciso

A due settimane dalla morte dello studente, davanti all'istituto sono presenti anche le forze dell'ordine con le unità cinofile

30 Gen 2026 - 12:43
Primi controlli con i metal detector portatili e le unità cinofile davanti all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia dove due settimane fa è stato accoltellato a morte da un compagno di scuola Abanoub Youssef, detto Aba, studente italiano di origini egiziane. Prima del suono della campanella Carabinieri e polizia con i metal detector mobili e le unità cinofile hanno eseguito i controlli sugli studenti. È stato il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto cittadino a decidere di effettuare controlli davanti alle scuole, per evitare che possano essere introdotti a scuola coltelli e in genere armi bianche.

