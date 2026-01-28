Metal detector a scuola, Valditara e Piantedosi firmano la circolare

La crescente violenza tra studenti è diventata anche una questione di ordine pubblico. È questo il presupposto della direttiva firmata dai ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara, che apre alla possibilità di controlli agli ingressi degli istituti, compreso l’impiego di metal detector. La decisione trae origine dai fatti di La Spezia, dove uno studente, Abanoub Youssef, è stato ucciso da un coetaneo all’interno di un edificio scolastico. In quel contesto, le autorità locali avevano già previsto l’uso dei dispositivi su richiesta dei presidi, modello ora reso estendibile a livello nazionale. Nel testo si ribadisce che "la sicurezza è la condizione della autentica libertà" e si riconosce come la scuola rispecchi "le dinamiche di disagio, marginalità e illegalità che attraversano il tessuto sociale", rendendo necessaria un’azione condivisa tra i due ministeri.