Varese, giocava nei bagni di scuola con un coltello: in questura minorenne
I due avrebbero improvvisato una sfida con una lama di 4 centimetri durante l'intervallo
Un giovane è rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, stava giocando con un coltello a scuola. L'altro giovane è stato portato in questura per accertamenti. È successo a Varese, all'istituto superiore Daverio Casula Nervi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbe da escludere le ipotesi di aggressione volontaria o di una lite finita male.
La sfida durante l'intervallo
Sarebbe stato uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, a portare a scuola la lama. Si trattava di un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri. Mentre erano nei bagni della scuola, durante l'intervallo, i due avrebbero iniziato a usare la lama per gioco, probabilmente nell'ambito di una sfida. Uno dei due, 14enne che frequenta la prima liceo, è rimasto ferito lievemente a un pollice. L'altro, che aveva portato il coltellino, è invece andato in questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annunciato pesanti conseguenze che saranno decise nel corso di un prossimo consiglio di classe.
I metal detector a scuola
Dopo giorni di discussioni, mercoledì 28 gennaio i ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare, proprio per il contrasto all'utilizzo dei coltelli tra i giovani. Tra le misure previste anche l'utilizzo di metal detector nelle scuole, che dovrebbe avvenire solo su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure. Una decisione maturata all'indomani di una serie di episodi, come denunce e sequestri di lame nelle classi italiane, culminati con l'uccisione del 18enne Abanoub Youssef all’interno di un edificio scolastico a La Spezia.