Varese, giocava nei bagni di scuola con un coltello: in questura minorenne

Sarebbe stato uno dei due ragazzi, entrambi minorenni, a portare a scuola la lama. Si trattava di un coltello a farfalla con una lama di 4 centimetri. Mentre erano nei bagni della scuola, durante l'intervallo, i due avrebbero iniziato a usare la lama per gioco, probabilmente nell'ambito di una sfida. Uno dei due, 14enne che frequenta la prima liceo, è rimasto ferito lievemente a un pollice. L'altro, che aveva portato il coltellino, è invece andato in questura accompagnato dalla madre. Il dirigente scolastico Daniele Marzagalli ha annunciato pesanti conseguenze che saranno decise nel corso di un prossimo consiglio di classe.