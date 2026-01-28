La Spezia, studente ucciso: via libera ai metal detector portatili

Più controlli all'esterno degli istituti scolastici della Spezia da parte delle forze dell'ordine, anche con l'uso di metal detector portatili "qualora le circostanze lo richiedano a fini di sicurezza". È la conclusione a cui è arrivato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in prefettura alla presenza di Questore. Poco prima il prefetto Andrea Cantadori aveva accolto il direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria Antimo Ponticiello, il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale della Spezia Giulia Crocco, e la dirigente dell'istituto Einaudi-Chiodo, Gessica Caniparoli con i quali è stato fatto il punto sulla situazione dopo l'omicidio di Abanoub Youssef.