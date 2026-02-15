Foggia, docente rimprovera l'alunna: il padre lo aggredisce in classe
Il professore è stato portato in pronto soccorso dove gli sono stati refertati sette giorni di prognosi
© Ansa
Un triste episodio di violenza scolastica ai danni di un professore si è verificato venerdì 13 febbraio a Foggia dove un docente di lingua e letteratura straniera è stato aggredito e schiaffeggiato dal padre di una studentessa. La colpa dell'insegnante sarebbe stata quella di aver rimproverato la giovane per il suo comportamento in classe. L’uomo è riuscito a entrare nell’istituto tecnico "Luigi Einaudi" e ha colpito il docente davanti agli alunni durante l’orario di lezione. L’insegnante è stato poi soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato sette giorni di prognosi.
Prima l'aggressione verbale, poi fisica
Secondo quanto emerso, la ragazza, una 14enne che frequenta la prima classe, avrebbe contattato telefonicamente il padre subito dopo il rimprovero ricevuto. L’uomo si è quindi presentato a scuola, riuscendo a eludere la sorveglianza approfittando dell’apertura momentanea dell’ingresso mentre un altro genitore stava entrando, e si è diretto direttamente nell’aula. Qui ha avuto prima un confronto verbale con il docente, poi è passato all’aggressione colpendolo con uno schiaffo davanti agli studenti e al personale scolastico presente, che non è riuscito a fermarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno accompagnato il professore in ospedale. L’aggressore si è allontanato subito dopo e sono in corso accertamenti.
Il preside: "Dispiaciuto per il docente, arriverò colloqui genitori-insegnanti"
A ricostruire l'accaduto anche il dirigente scolastico Lanfranco Barisano: "È stata un’azione fulminea. Per accedere al nostro istituto si suona il campanello, mentre il genitore ha approfittato dell’apertura momentanea della porta, perché aveva fatto ingresso un altro padre per prelevare il figlio, e si è diretto nella classe in cui il docente stava svolgendo lezione sferrandogli un ceffone davanti a tutti, nonostante la presenza di tre collaboratori scolastici tra cui due donne, che nulla hanno potuto fare". Barisano si anche detto "enormemente dispiaciuto per il docente, sulle cui condizioni mi sto sincerando da venerdì, e preoccupato per lo choc subito dai giovanissimi studenti che hanno assistito all’aggressione. Provvederò ad attivare incontri con alunni e famiglie". Il dirigente ha poi sottolineato che "non si erano mai verificati episodi simili prima di oggi" e ha assicurato che saranno attivate tutte le procedure di tutela degli alunni".