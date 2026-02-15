Foggia, docente rimprovera l'alunna: il padre lo aggredisce in classe

A ricostruire l'accaduto anche il dirigente scolastico Lanfranco Barisano: "È stata un’azione fulminea. Per accedere al nostro istituto si suona il campanello, mentre il genitore ha approfittato dell’apertura momentanea della porta, perché aveva fatto ingresso un altro padre per prelevare il figlio, e si è diretto nella classe in cui il docente stava svolgendo lezione sferrandogli un ceffone davanti a tutti, nonostante la presenza di tre collaboratori scolastici tra cui due donne, che nulla hanno potuto fare". Barisano si anche detto "enormemente dispiaciuto per il docente, sulle cui condizioni mi sto sincerando da venerdì, e preoccupato per lo choc subito dai giovanissimi studenti che hanno assistito all’aggressione. Provvederò ad attivare incontri con alunni e famiglie". Il dirigente ha poi sottolineato che "non si erano mai verificati episodi simili prima di oggi" e ha assicurato che saranno attivate tutte le procedure di tutela degli alunni".