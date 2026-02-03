"Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo contro la persona che ha aggredito e preso a pugni la maestra di sua figlia". Lo scrive in una nota Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, il quale ricorda anche che "la violenza e la minaccia a un pubblico ufficiale (come sono i docenti di scuola statale) è sanzionata con la reclusione fino a cinque anni, aumentata fino a sette anni e sei mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un'aggravante specifica introdotta recentemente nel codice penale". Il sindacato auspica inoltre che "l'amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto possibile alla maestra aggredita" e si aspetta per l'autore del gesto "una pena esemplare".