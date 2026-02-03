Indaga la polizia

Piacenza, papà spintona e prende a pugni una maestra elementare

L'aggressione è avvenuta all'interno dell'istituto durante l'orario scolastico

03 Feb 2026 - 12:44
© Istockphoto

© Istockphoto

Un padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia il quotidiano Libertà, è avvenuta a Piacenza durante l'orario scolastico. L'uomo, italiano e di giovane età, secondo quanto ricostruito, si è presentato all'ingresso della scuola per prelevare la bambina prima della fine delle lezioni.

Leggi anche

Violenza a scuola, è subito Far West: uno studente su dieci ha già assistito a uno scontro fisico o verbale

Studenti e famiglie all’assalto dei prof: in due anni boom di aggressioni

Quando la maestra gli ha fatto presente che per poterlo fare doveva compilare un modulo di autorizzazione formale, è diventato aggressivo: prima ha strattonato la docente e poi l'ha presa a pugni. L'insegnante ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e, dopo essere stata medicata, ha presentato insieme alla dirigente della scuola una denuncia. Indaga la polizia locale di Piacenza.

Leggi anche

Aggredì il prof ad Abbiategrasso, lo studente può tornare in classe

Lecce, "papà vieni a spaccare la faccia al prof": insegnante aggredito a scuola

Il sindacato valuta di costituirsi parte civile

 "Valuteremo la costituzione di parte civile nel processo contro la persona che ha aggredito e preso a pugni la maestra di sua figlia". Lo scrive in una nota Salvatore Pizzo, coordinatore del sindacato Gilda Insegnanti di Parma e Piacenza, il quale ricorda anche che "la violenza e la minaccia a un pubblico ufficiale (come sono i docenti di scuola statale) è sanzionata con la reclusione fino a cinque anni, aumentata fino a sette anni e sei mesi, quando si tratta di aggressioni inferte ai docenti da parte dei genitori. Un'aggravante specifica introdotta recentemente nel codice penale". Il sindacato auspica inoltre che "l'amministrazione scolastica fornisca tutto il supporto possibile alla maestra aggredita" e si aspetta per l'autore del gesto "una pena esemplare".

Ti potrebbe interessare

videovideo
piacenza
aggressione

Sullo stesso tema