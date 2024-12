Studenti e famiglie all’assalto dei prof: in due anni boom di aggressioni

Durante la presentazione, infatti, sono state anche date delle anticipazioni su un sondaggio, commissionato dallo stesso MIM alla società statistica SWG, che mostra come - su un campione di 1.500 famiglie italiane - l’80% degli italiani ritenga che la violenza in ambiente scolastico sia effettivamente aumentata. E che segnala come tra i rimedi principali, oltre al lavoro per migliorare la relazione scuola-famiglia, venga indicata come miglior punizione in caso di episodi messi in atto dai ragazzi non la sospensione fine a se stessa ma l’approfondimento delle conseguenze di quel gesto. Proprio uno dei pilastri della recente riforma sulla condotta scolastica.