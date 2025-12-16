Crollano le aggressioni contro i prof, Valditara: "Funziona la tolleranza zero"

Secondo il ministro, un ruolo decisivo lo ha avuto l’introduzione di sanzioni più severe nei confronti di chi aggredisce il personale scolastico, insieme a una linea di tolleranza zero verso ogni forma di violenza: “Stiamo restituendo autorevolezza ai docenti e rimettendo al centro la cultura del rispetto. Deve essere chiaro che chi aggredisce un docente aggredisce anche lo Stato”, ha aggiunto Valditara.