Seregno (Monza), prof aggredita da un alunno dopo una lezione | Gli altri ragazzi si schierano con lei: "Torni qui con noi"

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'episodio ma l'aggressione è avvenuta in tarda mattinata quando l'alunno si è trovato da solo in classe con l'insegnante, colpita con uno schiaffo e un pugno. La donna non avrebbe sporto denuncia. Gianni Trezzi, dirigente scolastico, ha ricostruito la vicenda anche per fare chiarezza di fronte agli studenti e agli altri docenti, ai quali si è rivolto con un messaggio: "La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, ha chiesto scusa alla docente", ha spiegato, dopo aver convocato un consiglio di classe straordinario per parlare dell'accaduto e dare a tutti modo di confrontarsi sulla vicenda.