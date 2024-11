Docenti e bidelli aggrediti a scuola, 133 casi in un anno: uno ogni due giorni

“Per la prima volta – ha detto il ministro Giuseppe Valditara lo scorso aprile – abbiamo fatto un censimento di tutte le violenze commesse ai danni del personale della scuola e il dato drammatico è che quest’anno registriamo un aumento esponenziale delle violenze commesse dai genitori rispetto all’anno scorso quando erano soprattutto studenti“. "Siamo intervenuti con la riforma della condotta per ridare valore al comportamento degli studenti e ripristinare il principio della responsabilità individuale. Continueremo a lavorare con il massimo impegno - ha assicurato il ministro - per mettere in campo tutti gli strumenti necessari a prevenire e contrastare ogni forma di violenza, a tutela dell'incolumità e del benessere di docenti e studenti".