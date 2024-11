Napoli, prof aggredita: striscioni e rientro blindato per gli alunni

Rientro blindato, oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, per gli alunni del plesso "Catello Salvati" dell'istituto scolastico comprensivo "2 Panzini" dove giovedì un gruppo di genitori e parenti ha aggredito una docente. I bambini sono entrati a scuola alla presenza dei carabinieri. All'esterno del plesso, sui cancelli, sono stai sistemati due striscioni: "Si ai docenti, no alla direzione" e "tutela per i nostri figli, solidarietà alle mamme".