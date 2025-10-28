Minaccia il prof dopo la sospensione, la Cassazione: "Va assolto, era una protesta"

Si era scagliato verbalmente contro il professore di Educazione fisica, "reo" di averlo fatto sospendere, ed era stato condannato dal Tribunale dei minorenni e dalla Corte d'Appello di Milano per resistenza a pubblico ufficiale. "Appena finisce la scuola vengo a trovarti, non è una minaccia ma un avvertimento. Per me le regole non valgono, tu mi hai fatto sospendere per 25 giorni", aveva detto lo studente. La Cassazione ha però annullato la condanna e ha disposto un nuovo giudizio di secondo grado: secondo i giudici, infatti, non si tratta di resistenza ma di una "protesta".