Quello che a scuola non insegnano: i 10 consigli del prof di ripetizioni per un metodo di studio da promozione

Rientri anche tu nella categoria? Niente paura, in tuo soccorso c’è ancora una volta il giusto approccio mentale: “La raccomandazione che mando agli studenti che sono intimoriti al pensiero di varcare i cancelli della scuola - dice la Tutor - è quella di scacciare tutti i pensieri negativi e di approcciarsi all’inizio del nuovo anno scolastico con positività. Ovvero intendere l’ambiente scolastico nella sua socialità e prepararsi a iniziare il nuovo anno con la convinzione di incontrarsi nuovamente con i propri amici e compagni e con i professori con cui si è più in empatia”.