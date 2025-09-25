LE SCORCIATOIE AUMENTANO Compiti delle vacanze "falsati": solo uno su tre li ha consegnati originali, tutti gli altri hanno avuto l’aiutino (soprattutto dall’AI)

Nonostante il 76% degli studenti avesse ricevuto consegne per l’estate da parte dei propri docenti, oltre 2 su 3 sono tornati a scuola senza aver completato tutte le attività. UnA percentuale simile si è servita dell’IA per velocizzare il lavoro e archiviare in fretta la pratica