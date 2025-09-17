Studenti "sorvegliati speciali": il look è materia di regolamento per tre alunni su dieci

No a gonne troppo corte, niente top né pantaloncini. Unghie lunghe e barbe incolte? Bandite. La scuola è ufficialmente iniziata e anche stavolta il rientro, come accaduto puntualmente in anni recenti, è all’insegna dei dress code, di regole puntuali sull’abbigliamento. A Taormina il caso più eclatante, con un istituto che ha distribuito agli alunni addirittura dei depliant esplicativi sugli outfit ammessi, tipo catalogo. Un fatto curioso, ma certamente non isolato.