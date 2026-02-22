Campania, fermate mamme pusher con i figli in macchina

Nel primo caso i militari della stazione di Sorrento hanno fermato a un posto di blocco un’auto con a bordo una donna di Pompei e il figlio di cinque anni. L'agitazione della 45enne ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Dalla perquisizione sono saltate fuori nove dosi di cocaina. La donna è stata portata in caserma e arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Il piccolo, durante la stesura degli atti, ha mangiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ai militari che lo hanno intrattenuto.