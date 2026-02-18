Italiana morta su una nave da crociera: "C'era Fentanyl sul sangue di Gessica"

Secondo l’avvocato della famiglia ci sarebbero infatti "gravi criticità tecnico-scientifiche e investigative". In particolare sul "dato tossicologico emerso dall’autopsia eseguita a Porto Rico" emergerebbe la presenza rilevante di fentanyl nel sangue. La sostanza avrebbe determinato nella 27enne uno stato di "sedazione profonda, perdita di coscienza e grave compromissione motoria", impedendole quindi di impiccarsi dato l’effetto immediato della droga. Nell’autopsia svolta a Bari, invece, il fentanyl "non risulta valutato". E non finisce qui: secondo la famiglia mancherebbe anche la documentazione fotografica completa della scena, i video delle telecamere e l'assenza di valutazioni su alcune contusioni, "non tipiche dell'impiccamento".