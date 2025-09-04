Roma, il giallo di Leila Khelil: l’avvocata americana trovata morta frequentava un ragazzo italiano

Il mistero che circonda la morte di Leila Yuki Khelil, avvocata americana di 39 anni, continua ad alimentare domande senza risposte. La donna è stata trovata senza vita nel pomeriggio del 15 luglio in un appartamento condiviso di via Guattani, nei pressi di Villa Torlonia a Roma. A segnalare l'accaduto è stata una coinquilina, rientrata a casa dopo il weekend. Leila era vestita di tutto punto, il trucco era intatto e le unghie curate: un dettaglio che lascia pensare che avesse avuto in programma un appuntamento. Nelle chat su Teams, recuperate dagli investigatori, l'avvocata raccontava di frequentare un ragazzo italiano conosciuto di recente. Proprio questa relazione potrebbe fornire nuove chiavi di lettura al lavoro della Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Sul comodino accanto al letto, gli investigatori hanno trovato anche una confezione di Tachipirina: un elemento apparentemente ordinario ma che, in attesa dei risultati degli esami tossicologici, potrebbe assumere un significato rilevante per ricostruire le cause del decesso.