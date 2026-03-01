Arezzo, morì in ospedale dopo la reazione allergica a un farmaco: famiglia risarcita con un milione di euro

Morì in ospedale per una reazione allergica a un farmaco: dopo 22 anni l’Asl dovrà risarcire i parenti con quasi un milione di euro. La vittima aveva 56 anni quando fu ricoverata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. La donna era stata operata pochi giorni prima al ginocchio e una grave infezione le stava provocando dolori molto forti: i medici le spiegarono che l'unico modo per guarire era la somministrazione di un antibiotico.