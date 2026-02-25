Padova, si fa male in smart working: riconosciuto l'infortunio sul lavoro

Infortunata a casa mentre era in smart working, una sessantenne padovana ha ottenuto il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e i conseguenti risarcimenti. La sentenza è stata emessa del Tribunale di Padova l'otto maggio scorso ma è stata resa nota in questi giorni, scrivono i quotidiani locali, dal sindacato Fgu Gilda Unams. La donna ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, corrisposta al 9% in accordo con l'Inail. L'otto aprile 2022 la donna, dipendente del dipartimento giuridico dell'Università di Padova, era caduta in casa procurandosi la frattura della caviglia in due punti, con ricovero in ospedale e intervento chirurgico.