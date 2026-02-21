Padova, mangiava le punte dei formaggi del supermercato: colto sul fatto assaggiatore seriale

Da mesi mangiava di nascosto le punte dei formaggi al supermercato, senza pagare il conto. Dopo settimane di appostamenti e personale in borghese, un uomo sui 70 anni è stato colto sul fatto. L'episodio è avvenuto a Padova, come racconta il quotidiano Il Mattino. Questo comportamento ha causato al punto vendita, in zona Palestro, un danno non indifferente, perché i prodotti rosicchiati, con i morsi in bella vista, venivano poi buttati via: una perdita quantificabile per ogni pezzo tra i dieci e i quindici euro, subita per settimane dall'azienda, senza capire chi fosse l’autore del gesto.