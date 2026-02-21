Padova, mangiava le punte dei formaggi del supermercato: colto sul fatto assaggiatore seriale
Questo comportamento ha causato al punto vendita un danno non indifferente, perché i prodotti rosicchiati venivano poi buttati via
© Getty
Da mesi mangiava di nascosto le punte dei formaggi al supermercato, senza pagare il conto. Dopo settimane di appostamenti e personale in borghese, un uomo sui 70 anni è stato colto sul fatto. L'episodio è avvenuto a Padova, come racconta il quotidiano Il Mattino. Questo comportamento ha causato al punto vendita, in zona Palestro, un danno non indifferente, perché i prodotti rosicchiati, con i morsi in bella vista, venivano poi buttati via: una perdita quantificabile per ogni pezzo tra i dieci e i quindici euro, subita per settimane dall'azienda, senza capire chi fosse l’autore del gesto.
La dinamica
L'uomo aveva l'abitudine di prendere spicchi di Parmigiano, Grana Padano o altri formaggi a pasta dura, mangiando solo la punta, per poi riporre i pezzi nei banchi frigo, dove erano stati messi in vendita. Due pomeriggi fa, il responsabile è stato sorpreso sul fatto davanti al banco dei latticini, mentre rosicchiava un pezzo di formaggio. Occhiali scuri, capelli bianchi e cappellino: questo l’identikit dell'assaggiatore che, dopo essere stato scoperto, ha preso il portafoglio e saldato per la prima volta il conto.
Così, si è dato un volto all'uomo che per mesi è stato capace di mangiare anche oltre tre etti di formaggio al colpo, rosicchiando la parte nobile del prodotto, ovvero le punte. Non è stato possibile, invece, accreditare il danno per gli episodi passati ma, per il futuro, i dipendenti hanno ora memorizzato l'identità del soggetto.