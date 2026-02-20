Milano, ladro rimane intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Milano, che ci hanno messo quasi nove ore per liberare un 24enne rimasto intrappolato nel caveau di una banca, dove si era introdotto per rubare. La vicenda è avvenuta tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, nel nord-est del capoluogo lombardo. A dare l'allarme ai carabinieri, attorno alle 21 di giovedì, è stato il personale della vigilanza privata della filiale che ha rilevato la presenza di un uomo nella stanza blindata, intento a forzare le cassette di sicurezza.



L'uomo, di origine bengalese, si era introdotto nella istituto bancario durante l'orario di apertura ed era riuscito a raggiungere il caveau. I carabinieri, allertati, hanno provato a intervenire ma non sono riusciti ad accedere all'area perché le chiavi vengono custodite in una cassaforte con serratura temporizzata, la cui attivazione è programmata per le 8 del mattino. Per questo hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco.



I pompieri sono intervenuti con un'auto pompa e un altro carro, oltre che con il personale Usar specializzato in ricerca e salvataggio. Intorno a mezzanotte è stato poi richiesto anche l'intervento del personale del 118, giunto sul posto con due ambulanze. Anche per i pompieri, però, non è stato facile estrarre l'intruso dal caveau: le operazioni sono durate per circa nove ore, fino alle 5:30 del mattino, perché la serratura della stanza blindata era stata danneggiata dall'interno, rendendo ancora più difficile l'apertura della stanza blindata. Una volta liberato e appurato che l'uomo si trovata in buone condizioni di salute, è scattato immediatamente l'arresto, con l'accusa di tentato furto aggravato.