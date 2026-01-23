Mps non scioglie il nodo Lovaglio, decisione rimandata e titolo in rosso

IL FUTURO DI LOVAGLIO

La questione da risolvere è quella relativa al futuro dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio e della sua eventuale presenza nella lista per il rinnovo del cda. Ormai da settimane si rincorrono le voci sulla freddezza di Caltagirone nei confronti di Lovaglio, a causa di divergenze di vedute sul futuro assetto di Mediobanca (e della sua quota in Generali). Tuttavia, Lovaglio ha incassato il sostegno dell’altro socio di peso di Mps – la holding Delfin – e del Ministero dell’Economia, che detiene ancora il 4% della banca senese.