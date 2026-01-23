Mps non scioglie il nodo Lovaglio, decisione rimandata e titolo in rosso
Non c’è l’accordo sul regolamento per il rinnovo del cda, voto rimandato al 28 gennaio. La posizione di Lovaglio, che non sarebbe gradito all’azionista Caltagirone, rimane in stand by
Il nodo Lovaglio rimane insoluto all’interno di Monte dei Paschi di Siena. Il cda che si è riunito ieri, 22 gennaio, ha rimandato la decisione sul regolamento per il rinnovo delle cariche al 28 gennaio. La nota diffusa al termine della riunione parla di “ulteriori approfondimenti” per approvare in tempi rapidi il regolamento. Nella seduta di oggi il titolo di Monte dei Paschi di Siena è arrivato a cedere l’1,7% a Piazza Affari.
IL FUTURO DI LOVAGLIO
La questione da risolvere è quella relativa al futuro dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio e della sua eventuale presenza nella lista per il rinnovo del cda. Ormai da settimane si rincorrono le voci sulla freddezza di Caltagirone nei confronti di Lovaglio, a causa di divergenze di vedute sul futuro assetto di Mediobanca (e della sua quota in Generali). Tuttavia, Lovaglio ha incassato il sostegno dell’altro socio di peso di Mps – la holding Delfin – e del Ministero dell’Economia, che detiene ancora il 4% della banca senese.
NODO REGOLAMENTO
Secondo indiscrezioni, la proposta di regolamento del comitato nomine portava ad escludere dalla procedura l'amministratore delegato della banca Luigi Lovaglio indagato dalla Procura di Milano assieme al socio Francesco Gaetano Caltagirone e Francesco Milleri presidente della holding Delfin per il presunto concerto sull'ops Mediobanca. Pur essendo indagato, Lovaglio rimane ricandidabile per la carica di amministratore delegato, non avendo perso i requisiti “fit and proper”.
LA NOTA DI MPS
La nota della banca di Rocca Salimbeni aggiunge di aver preso atto della proposta fatta dal comitato endoconsiliare nomine sulla proposta di regolamento. Il consiglio di amministrazione, si legge, "intende gestire con massima trasparenza ed efficacia la procedura di formazione della lista di candidati amministratori che potrà essere presentata" dallo stesso.