Truffe bancarie al telefono, la storia di Daniela: "Contattata da un finto dipendente, conosceva i miei dati sensibili"

"Una mattina mi ha chiamato una persona dicendo di lavorare per la banca e chiedendomi se avessi effettuato un bonifico", spiega Daniela all’inviata del programma. "Quando ho risposto di no, ha iniziato a farmi altre domande. A quel punto gli ho chiesto come potessi essere certa che fosse davvero un operatore, e lui ha iniziato a elencarmi informazioni sensibili: l’Iban, gli ultimi accrediti, gli addebiti più recenti". Un dettaglio che l’ha spiazzata e che l’ha portata a fidarsi.