Dalla truffa della ballerina a quella del nipote: ecco tutti i raggiri via Whatsapp

Lo schema del raggiro è semplice. L'utente riceve un messaggio da un numero già registrato in rubrica e, verosimilmente, è intestato a un parente o un conoscente. Il testo recita: "Ciao (nome)! Se ti va, potresti dare un voto a Francesca (o altri nomi)? È la figlia di amici cari e per lei sarebbe davvero importante. Il premio è un corso di danza gratuito". Il tutto è corredato da un'immagine della presunta ballerina e da un link che, se cliccato, indirizza l'utente su una piattaforma in tutto simile a un portale. Lo sfortunato inserisce, quindi, il proprio numero di telefono e un codice ricevuto via sms. È a questo punto che la truffa entra nel vivo e i delinquenti ottengono il controllo dell'account WhatsApp della vittima.