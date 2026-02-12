Padova, truffata sul Web da finto Brad Pitt: "Chiede denaro"
A "Diario del giorno" il racconto della vittima: "Mi aveva dato appuntamento a Venezia"
© Da video
Non sembrano arrestarsi le truffe online, in particolare su WhatsApp o sui social. Stavolta il raggiro è avvenuto a Padova, dove una donna è stata circuita da un finto Brad Pitt. A "Diario del giorno" Antonella Stella racconta di essere stata contattata su Instagram da un profilo, il cui proprietario si spacciava per il noto attore di Hollywood.
"In questo periodo sto rispondendo a due contatti che dicono di essere Brad Pitt - ha spiegato la signora, che al programma di Rete 4 ha fornito anche gli screenshot che rimandano al profilo del contatto -. Poi mi hanno dato un contatto di WhatsApp". I truffatori, inoltre, cercano di costruire una storia che si basa sulla reale attività dell'attore.
"Mi ha chiesto dei soldi - ha raccontato -. Prima soltanto cinquanta euro, per cercare di corrompere la guardia del corpo che è con lui a fargli lasciare le riprese del set del film che sta girando. Poi altri 400 euro per far sì che possa prendere un volo dall'Irlanda per raggiungermi". La donna ha inoltre affermato di aver denunciato l'episodio alla Polizia Postale: "Mi hanno spiegato che è molto difficile rintracciare questi numeri, lo sto continuando a sentire per far in modo che loro possano rintracciarlo".