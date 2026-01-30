Ruba in municipio e scappa, i carabinieri lo trovano nel cassettone del letto

I carabinieri lo cercavano da ore, alla fine lo hanno trovato dove non avrebbero mai pensato: nascosto nel cassettone di un letto matrimoniale. Ha dell'incredibile la storia che arriva da Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Protagonista un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, che nei giorni scorsi si era introdotto nella sede municipale della Protezione Civile e dell'Anagrafe forzando la porta di ingresso, per racimolare i contanti conservati nella struttura, circa 300 euro. Dopo il furto l'uomo si è dato alla fuga, ignaro di essere stato inquadrato dalle telecamere di video-sorveglianza.