Perugia, entra in un negozio e fa razzia di carte di Pokémon: finisce ai domiciliari

Dalle figurine un bottino di oltre 365 euro
© Polizia
Entra in un negozio e fa razzia di carte di Pokémon. La polizia di Perugia ha arrestato in flagranza di reato il ladro: ha 46 anni.
La polizia di Stato di Perugia domenica 4 gennaio ha ricevuto una segnalazione per un furto dentro un negozio di Bastia Umbra. Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti e hanno arrestato un 46enne, italiano, con l'accusa di furto aggravato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari di Perugia.
Secondo una prima ricostruzione, il personale della sicurezza avrebbe notato l'uomo nascondere alcune carte dei Pokémon e alcuni profumi dentro i suoi vestiti, rimuovendo i dispositivi antitaccheggio. Dopo aver oltrepassato le casse, senza aver pagato, l'uomo è stato fermato dalla sicurezza del negozio. Aveva saccheggiato circa 365 euro di carte.