Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il ladro ha 47 anni

Perugia, entra in un negozio e fa razzia di carte di Pokémon: finisce ai domiciliari

Dalle figurine un bottino di oltre 365 euro

05 Gen 2026 - 12:27
© Polizia

© Polizia

Entra in un negozio e fa razzia di carte di Pokémon. La polizia di Perugia ha arrestato in flagranza di reato il ladro: ha 46 anni. 

L'arresto

 La polizia di Stato di Perugia domenica 4 gennaio ha ricevuto una segnalazione per un furto dentro un negozio di Bastia Umbra. Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti e hanno arrestato un 46enne, italiano, con l'accusa di furto aggravato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari di Perugia. 

Leggi anche

Pokémon, truffe e sparatorie per accaparrarsi le figurine | Cosa sono e perché sono così ricercate

Figurine Pokémon negli Happy Meal: in Giappone McDonald's si scusa per il caos e lo spreco di cibo

La ricostruzione

 Secondo una prima ricostruzione, il personale della sicurezza avrebbe notato l'uomo nascondere alcune carte dei Pokémon e alcuni profumi dentro i suoi vestiti, rimuovendo i dispositivi antitaccheggio. Dopo aver oltrepassato le casse, senza aver pagato, l'uomo è stato fermato dalla sicurezza del negozio. Aveva saccheggiato circa 365 euro di carte

Ti potrebbe interessare

pokemon

Sullo stesso tema