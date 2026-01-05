Perugia, entra in un negozio e fa razzia di carte di Pokémon: finisce ai domiciliari

La polizia di Stato di Perugia domenica 4 gennaio ha ricevuto una segnalazione per un furto dentro un negozio di Bastia Umbra. Gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti e hanno arrestato un 46enne, italiano, con l'accusa di furto aggravato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari di Perugia.