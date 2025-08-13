Figurine Pokémon negli Happy Meal: in Giappone McDonald's si scusa per il caos e lo spreco di cibo

In Giappone, il fenomeno Pokémon è radicato da decenni e abbraccia più generazioni, trasformandosi in un elemento culturale e commerciale di enorme portata. Le carte e le figurine, soprattutto quelle prodotte in edizione limitata o distribuite in occasioni speciali, sono considerate veri e propri pezzi da collezione, capaci di raggiungere cifre da record nelle aste online. La recente promozione di McDonald's si è inserita in questo scenario già saturo di domanda e competizione, diventando rapidamente terreno fertile per speculatori e rivenditori professionali. Alcune delle carte distribuite con l'Happy Meal sono state immediatamente messe in vendita a più di cento euro, attirando l'attenzione di collezionisti internazionali e alimentando una "caccia al tesoro" sia fisica sia digitale. Il risultato è stato un cortocircuito tra marketing e passione collezionistica, con il mercato parallelo che ha oscurato lo scopo originario della promozione.