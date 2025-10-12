Pokémon, truffe e sparatorie per accaparrarsi le figurine | Cosa sono e perché sono così ricercate

Nel primo pomeriggio del 7 ottobre i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia sono intervenuti in località Fossignano, dove poco prima erano stati esplosi colpi di arma da fuoco indirizzati a un'auto guidata da un uomo di 36 anni. Giunti sul posto i militari dell'Arma hanno prontamente avviato gli accertamenti finalizzati a ricostruire l'accaduto, dai quali emergerebbe che la vittima, mentre era bordo della propria macchina, è stata raggiunta e affiancata da un'altra auto, da cui sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. L'uomo, in seguito alle ferite riportate a una gamba, dopo essere stato soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Latina. Sul posto sono intervenuti anche militari della Sezione Operativa per avviare le indagini ed eseguire i rilievi del caso. L'uomo che ha sparato, un 36enne, si era reso irreperibile, tanto da non essere presente neanche nella propria abitazione. Le ricerche sono proseguite senza interruzione per il resto della giornata, fino al momento in cui l'indagato, accompagnato da due legali, si è presentato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina. Era convinto che gli avesse sottratto delle carte di Pokémon di valore.