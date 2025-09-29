Piazza del gioco di carte Pokémon Pocket: a Roma un evento dedicato

Gli Allenatori potranno anche ricevere più informazioni sull'espansione Megaevoluzione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e festeggiare il primo anniversario del GCC Pokémon Pocket visitando un altro evento, che farà tappa in vari Paesi a partire da ottobre 2025. GCC Pokémon: Megaevoluzione - L'esperienza è un'installazione esplorabile a piedi in cui gli allenatori potranno ammirare dinamiche rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle fantastiche carte di Megaevoluzione. Sarà inoltre possibile raccogliere dei timbri per ricevere una busta di prova e un poster del GCC Pokémon, disponibili fino a esaurimento scorte.



Il Museo per l'anniversario del GCC Pokémon Pocket, allestito nell'ambito dello stesso evento in un'area separata, contiene dieci murales digitali che permetteranno ai visitatori di immergersi nel mondo del GCC Pokémon Pocket tra apertura delle buste, lotte, illustrazioni delle carte, missioni, bacheche e animazioni delle carte di ogni espansione già uscita. Anche qui sarà possibile svolgere un'attività di raccolta di timbri che, una volta completata, darà diritto a ricevere un codice regalo (valido una volta sola) da inserire nella pagina di utilizzo dei codici per ottenere ventiquattro Clessidre buste nell'app.