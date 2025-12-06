Trieste, ruba una pianta di basilico mentre porta a passeggio il cane: condannato a 9 mesi

Come racconta il quotidiano, i fatti risalgono a luglio dello scorso anno quando l'uomo, mentre stava portando a passeggio il cane, ha notato una rigogliosa pianta di basilico. Il 42enne non si era "limitato" a strapparne un ramo, ma si era proprio impadronito dell'intero vaso. Il proprietario aveva denunciato il furto ai carabinieri, che in breve erano riusciti a individuare il ladro: l'area, del resto, era videosorvegliata. Il 42enne aveva ammesso il furto, aveva restituito la pianta e aveva anche risarcito il proprietario stesso. La pianta di basilico si trovava in un piccolo giardino privato, dall'uscio quasi aperto al momento dell'ingresso dell'uomo.