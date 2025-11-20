Star e protagonista di "Real Housewives of Potomac" per quattro stagioni Mia Thornton ha annunciato ad aprile il suo abbandono del reality e il suo trassferimento ad Atlanta. "Ogni nuova stagione porta con sé un nuovo inizio e ho delle novità da condividere", aveva scritto in un post su Instagram il 21 aprile. "La mia famiglia e io abbiamo deciso di trasferirci ad Atlanta e, di conseguenza, non tornerò a 'The Real Housewives of Potomac' la prossima stagione. Non mi limito a fare notizia, scrivo la Storia. Atlanta, preparati. L'impero si è espanso", aveva concluso.