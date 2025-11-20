La donna è stata fermata all’aeroporto di Atlanta mentre stava per partire
L'ex star del reality Real Housewives of Potomac, Mia Thornton, è stata arrestata per presunto furto aggravato di mobili per un valore di oltre 11mila dollari. La donna, 40 ani, è stata fermata all’aeroporto di Atlanta con l’accusa di appropriazione indebita di mobili e arredi di un appartamento che aveva affittato.
Secondo quanto riportato dalla CBS News , la polizia dell'aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta avrebbe ammanettatola Thortn dopo essere stati chiamati all'ufficio della dogana e della protezione delle frontiere, informati della presenza di una persona ricercata.
L'amministratore del condominio in cui la donna ha abitato avrebbe dichiarato che la Thornton se ne sarebbe andata via "improvvisamente nel cuore della notte e senza preavviso il 28 ottobre rubando diversi mobili e il televisore", stimando il valore totale degli oggetti sottratti in circa 11.000 dollari. Secondo quanto emerso l'ex str dei reality sarebbe stata presa in custodia senza alcuna resistenza, in un clima che i testimoni hanno descritto come “silenzioso ma teso”.
Il dettaglio più discusso riguarda la natura delle accuse: secondo un approfondimento pubblicato da The Economic Times, il presunto furto sarebbe legato a mobili e arredi del valore complessivo di alcune migliaia di dollari. L’azienda che ha presentato la denuncia sostiene che Thornton avrebbe trattenuto gli oggetti nonostante richieste formali di restituzione. Una vicenda che ha aggiunto ulteriore complessità al quadro, trasformando quello che poteva sembrare un dissidio privato in un caso giudiziario destinato a far rumore. Il magazine indiano, nel suo racconto, sottolinea anche come il patrimonio dichiarato di Thornton sia stimato in diversi milioni di dollari, un dettaglio che ha alimentato una serie di interrogativi tra i commentatori: perché rischiare un’accusa simile per beni dal valore relativamente contenuto? Le indagini, al momento, non offrono risposte definitive.
Star e protagonista di "Real Housewives of Potomac" per quattro stagioni Mia Thornton ha annunciato ad aprile il suo abbandono del reality e il suo trassferimento ad Atlanta. "Ogni nuova stagione porta con sé un nuovo inizio e ho delle novità da condividere", aveva scritto in un post su Instagram il 21 aprile. "La mia famiglia e io abbiamo deciso di trasferirci ad Atlanta e, di conseguenza, non tornerò a 'The Real Housewives of Potomac' la prossima stagione. Non mi limito a fare notizia, scrivo la Storia. Atlanta, preparati. L'impero si è espanso", aveva concluso.