Negli Usa si pensa a un reality per dare la cittadinanza ai migranti | "Ma non è un Hunger Games"

Worsoff, immigrato dal Canada, ha dichiarato al Daily Mail che il programma si intitolerebbe "The American", nome che richiama anche il treno che accompagnerebbe gli immigrati in giro per il Paese per le varie competizioni. Il format del reality prevede che immigrati celebri ospitino dei migranti, che poi parteciperebbero a gare in tutto il Paese, come ad esempio la raccolta di vongole nel Maine o il rafting in Colorado. "Non sono affiliato ad alcuna ideologia politica. Essendo io stesso un immigrato, cerco semplicemente di realizzare un programma che celebri il processo di immigrazione, il significato di essere americani e che apra un dibattito nazionale su cosa significhi essere americani, attraverso gli occhi di chi lo desidera di più", ha dichiarato il produttore al quotidiano britannico.