Gb chiude ai migranti, Starmer: "Non saremo un'isola di stranieri"

Tempi duri quindi per gli italiani che si ritrovano con una ulteriore ricaduta nel post Brexit: non potranno più cercare un impiego per imparare l'inglese ma dovranno già conoscere la lingua per un permesso di lavoro o studio. Un nuovo assetto che ha sollevato critiche da più parti, incluse quelle del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Londra per la riunione ministeriale dei 6 big europei del Gruppo di Weimar. "Gli studenti non sono un rischio migratorio, sono altri i rischi, e credo che così si perdano opportunità", ha detto Tajani, augurandosi comunque che i giovani italiani "potranno continuare a venire a studiare l'inglese anche in Gran Bretagna".