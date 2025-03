Il modello Albania al summit di Londra, ok dell'Ue ai nuovi Cpr

La Commissione Europea conferma che il decreto italiano che trasforma i centri per migranti in Albania in Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) è in linea con la legislazione europea. Il portavoce della Commissione, Markus Lammert, sottolinea che la legge nazionale italiana si applicherà come in passato per l'asilo, senza obiezioni. La Commissione è aperta a soluzioni innovative purché rispettino il diritto europeo e internazionale. Questo annuncio arriva nel giorno del primo vertice internazionale a Londra sulla lotta all'immigrazione clandestina, con la partecipazione di 40 paesi. Il premier britannico Keir Starmer promette di non dare tregua ai trafficanti di esseri umani. Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio, sottolinea che il protocollo Italia-Albania, inizialmente criticato, ha guadagnato consenso