Trump: "Lettere a 150 Paesi sui dazi: diremo cosa pagheranno per fare affari con noi"

Donald Trump ha annunciato che l'amministrazione invierà a breve lettere a numerosi Paesi (almeno 150) per comunicare i nuovi dazi: "Diremo cosa pagheranno per fare affari con noi". Secondo funzionari della Casa Bianca, durante la sospensione di 90 giorni si punta a negoziare 90 accordi. Per ora, ne sono stati annunciati solo due, con Gran Bretagna e Cina, entrambi ancora senza dettagli definitivi. Il tycoon non accenna a voler diminuire la tensione con l'Europa. Gli Stati Uniti "hanno vinto la Seconda guerra mondiale" e "senza di noi" in Europa si parlerebbe tedesco e giapponese, ha detto infatti il presidente Usa. Secondo l'ex premier Mario Draghi, "siamo vicini a un punto di rottura". L'uso massiccio di "azioni unilaterali per risolvere le controversie commerciali e il definitivo esautoramento dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno minato l'ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile". Intanto il presidente americano prosegue il suo viaggio nei Paesi del Golfo Persico. Dopo Arabia Saudita e Qatar, è oggi la volta degli Emirati Arabi.