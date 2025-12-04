Milano, rapinano in due minuti i passeggeri in metropolitana: arrestati cinque giovani

Nel corso della settimana la Polizia ha poi notificato un'ordinanza cautelare a tre ragazzi di 15, 20 e 22 anni, sospettati di aver messo a segno altri colpi lo scorso 21 agosto alla fermata Pasteur della M1. In quell'occasione, secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe agito con violenza e straordinaria rapidità. Un uomo di 38 anni fu aggredito a calci e pugni e derubato della collana, seguito subito dopo da una 24enne. Passate poche ore, gli stessi giovani avrebbero colpito anche alla stazione ferroviaria di Greco Pirelli, dove un 22enne, nel tentativo di recuperare il proprio gioiello, venne scaraventato a terra riportando un mese di prognosi.