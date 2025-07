Milano, minacciano due adolescenti con un bull terrier e li lasciano in mutande: sei arresti

Hanno circondato due adolescenti di 12 e 16 anni, aizzando contro di loro un bull terrier per farsi consegnare collana e cellulare. Poi hanno costretto le vittime a spogliarsi degli abiti, lasciandole in mutande. È accaduto alle 19 di mercoledì 23 luglio in via Ansaldo, nel quartiere Bicocca a Milano. Sei ragazzi, cinque minorenni tra i 14 e i 17 anni e un maggiorenne, tutti di origine egiziana, sono stati portati in carcere per rapina pluriaggravata in concorso.