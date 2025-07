Rivuoi il tuo Fido? Paga il riscatto, è l'estate dei rapimenti canini

Secondo le stime fornite dai Carabinieri della sezione operativa antibracconaggio e reati a danno degli animali nel 2023 tre cani al giorno e quasi mille all’anno venivano sottratti ai loro legittimi proprietari nel nostro Paese. Alcune razze, secondo l’American Kennel Club, sarebbero poi ancora più a rischio delle altre: dai Bulldog francesi e inglesi, agli Yorkshire Terrier, fino ai Chihuahua e ai Labrador Retriever. Non è un fenomeno ovviamente solo italiano, anzi.



Un'indagine del quotidiano inglese Mirror valutava nel 2017 il mercato nero dei cani nel Regno Unito ad almeno 120mila sterline l'anno. In Germania qualche anno fa la polizia ebbe il suo bel daffare a rintracciare un rapitore seriale di cagnolini, che poi rivendeva gli animali in rete. Una delle sue vittime venne poi riportato a casa grazie a una signora, che aveva acquistato l'animale inizialmente convinta che si trattasse di un cucciolo abbandonato. Solo in un secondo momento la donna aveva capito che qualcosa non andava, dopo aver notato che il suo nuovo amico possedeva già un microchip.



Al netto dell'onestà dimostrata dalla singola persona nell'episodio questo ci racconta quanto sia fondamentale il microchip e quanto sia importante aggiornare sempre le informazioni in esso contenute. Poi, per fortuna, come ci insegna anche il caso di Pontremoli, a volte i social possono dare una mano in caso di furto o smarrimento. Esistono tante pagine su Facebook che riuniscono una comunità sempre pronta ad aiutarsi. Per riportare a casa Milo è stato importantissimo anche il tamtam mediatico e il contributo di tante persone che si erano messe in moto per dare una mano.