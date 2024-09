"TENETEVI I GIOIELLI" Acerra (Napoli), rubano il cane di una ragazzina disabile | L'appello del padre: "Vi prego, restituitelo"

Durante un furto in casa, i ladri hanno portato via l'animale e gioielli per migliaia di euro. "Faccio appello al cuore di chi l'ha sottratto, la mia bambina è caduta in uno stato angoscioso"