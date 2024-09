Palermo, il canile dove si accolgono anche cani pericolosi: "150 abbandoni tra luglio e agosto"

"Si tratta di cani abbandonati dai loro padroni che tante volte li prendono per moda, solo dopo si rendono conto di quanto sia difficile educarli" prosegue. A spiegare come avviene la rieducazione di questi cani "aggressivi" è anche lo psicologo Giovanni Giacobbe: "Come prima cosa lavoriamo a una valutazione comportamentale, quindi cerchiamo di comprendere quanto siano effettivamente difficili da gestire non solo in relazione del rapporto con gli altri cani ma anche e soprattutto con le persone. Questo è il primo degli elementi che deve essere valutato, poi si cerca di pianificare un rapporto di modificazione delle risposte comportamentali ed emozionali del cane al fine di gestirlo e renderlo poi adottabile che è l'obiettivo fondamentale".