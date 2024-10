Acerra (Napoli), i ladri restituiscono il cane rubato alla bimba disabile

Il furto in appartamento si era trasformato in un dramma per la ragazzina disabile di Acerra, alla quale i ladri avevano portato via l'amico di una vita, uno spitz tedesco che le teneva compagnia da quando aveva tre anni. Un amico fedele, Maui, al quale la 12enne era molto legata.



Il cane, regolarmente microchippato, era stato lasciato solo in casa per poche ore sabato sera. Al rientro Rosario si era accorto della sua scomparsa e del furto avvenuto nell'appartamento. Ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e quindi sporto denuncia. Dopodiché si era messo alla ricerca del cane, per poi affidarsi a un accorato e disperato appello ai ladri. Appello ascoltato.