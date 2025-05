Furto al gattile Ediga di Palermo: rubati due rari esemplari di pappagalli ara

“Avendo già fatto la denuncia ai carabinieri speriamo che i ladri si ricredano e ce li facciano ritrovare anche in forma anonima, in modo da poterli rimettere nelle loro voliere e farli tornare a vivere serenamente come hanno fatto fino a oggi - continua Lannino-. Per me sono come dei figli. Parlano e mi chiamano per nome, e lo fanno anche con gli altri volontari del rifugio". Il presidente della struttura esclude che i responsabili del furto siano stati aiutati: "Escludo che i ladri possano essere stati aiutati da qualcuno di interno alla struttura. Ho quattro volontarie che lavorano con me e sono come le mie sorelle, siamo tutti un gruppo e una squadra affiatatissima".