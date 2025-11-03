Criminalità, aumentano i reati di strada: più minori denunciati | Furti, scippi e rapine: oltre sei arrestati su 10 sono stranieri

Dal 2020 al 2024, dicono i dati del Viminale forniti a Il Sole 24 Ore, il numero degli under 18 denunciati, fermati e/o arrestati ha imboccato una direttrice di crescita a velocità sostenuta: nel 2024 il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha registrato 38.247 segnalazioni di minori contro le 29.544 del 2019. Il dato è superiore anche a quello di anni precedenti - è il più alto dell’ultimo decennio - e fotografa un vero e proprio boom: denunce, fermi e arresti di under 18 sono saliti di circa il 30% rispetto al pre Covid e hanno segnato un +16% rispetto al 2023. Se a livello complessivo i minori segnalati sul totale sono poco meno del 5% del totale, denunce e arresti sono legati a tipologie di reati predatori: una segnalazione su 5 è per rapina, sale a una su quattro se si prende in esame la "sottocategoria" in pubblica via.