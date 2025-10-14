Sicurezza stradale, morti in calo ma gli incidenti aumentano

Le vittime sulla strada sono in calo: è quello che ha comunicato l'Istat nel rapporto del 2024 sulla sicurezza stradale. Il 2019 è stato scelto come anno di riferimento e la volontà della Commissione Europea è quella di arrivare al 2030 avendo dimezzato i decessi. L'obiettivo è ancora molto lontano: il numero di incidenti letali sta diminuendo, ma molto lentamente. Nel 2024 sono morte in strada 3.030 persone: il calo è minimo rispetto al 2023 (-0.3%), mentre più significativo se rapportato al 2019 (-4,5%).